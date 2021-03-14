Polis baskın yaptı! Saklamaya çalıştılar ama…

Edremit ilçesi Sarıkız Mahallesi Atatürk Caddesi’nde bulunan bir evde kumar oynatıldığı ihbarı alan Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, adrese baskın düzenledi.
Polis ekiplerini, karşılarında görenler o sırada masadaki paraları saklamak istediler; ancak başarılı olamadılar. Evde iki ayrı kumar masasında ele geçirilen 2 bin 400 lira ile iskambil kağıdına el konuldu.
Maske takmayarak, sosyal mesafe kuralına uymayan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 7 şüpheliye toplam 30 bin 625 lira ceza uygulandı. Ev sahibi hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçlarından adli işlem başlatıldı. DHA