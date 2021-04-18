Polis kahveyi basınca çarşafın altına gizlendi

Kartepe ilçesindeki kahvehanenin açık olduğu ve kumar oynandığı yönünde ihbar alan polis ekipleri, harekete geçti. Kahvehaneye baskın yapan polis, arama yaptı. Kahvehanenin çatı katına çıkan polisler, yere oturan ve önüne sandalyeyi koyup üzerine çarşaf çekerek kendini gizlemeye çalışan kişinin bacaklarını gördü.

Polis çarşafı kaldırırken, “Gel Allah’ın seviyorsan, gel hadi gel” diyerek kişinin bulunduğu yerden kalkmasını istedi. Bu sırada hem saklanan kişi hem de polisler güldü. Polis kahvehanede bulunan 18 kişiye corona virüsü kurallarına uymadıkları için ceza kesti. (DHA)