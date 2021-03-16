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Polis otosuna çarpıp kaçarken 1 kilo uyuşturucuyu attılar

Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda polis otosuna çarpıp kaçan baba ve oğlu, kovalamaca sonucu tarla içerisinde yakalanırken, şahısların tarlaya attığı 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Güncellenme: 15:28, 16/03/2021
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Polis otosuna çarpıp kaçarken 1 kilo uyuşturucuyu attılar

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, R.K ve M.K’nın İstanbul’dan Kayseri’ye uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şahısların aracını tespit eden ekipler, araca Felahiye ilçesi girişinde müdahale etti.
Ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayan şahıslar, polis otosuna çarptıktan sonra kaçtı. Bir süre kovalamacadan sonra kaçamayacaklarını anlayan R.K. ve M.K., araçtan inerek yaya olarak kaçtıkları tarla içerisinde kıskıvrak yakalandı.

Yapılan aramalarda şahısların kaçarken attığı 1 kilo 85 gram metamfetamin, 5.20 gram esrar ve 3.60 gram bonzai el geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. (İHA)
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