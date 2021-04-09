Polisi görünce dolabın içine saklandılar

Edinilen bilgiye göre, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Karaçulha Mahallesi’nde bir binada horoz dövüşü yapıldığı bilgisi üzerine bölgeye giderek operasyon düzenledi.

Polis ekiplerini görünce kaçmaya çalışan 20 şüpheli yakalandı. Şüphelilere 120 bin lira ceza uygulandı. Ekipler tarafından yapılan aramada ele geçirilen 4 horoz Fethiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.

Operasyonda bir kişinin kaçmaya çalıştığı ve dolabın içine saklanan 2 kişinin yakalanma anları polis kamerasına yansıdı. (İHA)