Polisi görünce iskambil kağıtlarını yakmaya çalıştılar

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri, 19 Mayıs Mahallesinde kumar oynandığı bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan ekipler, Saadet Caddesindeki adrese operasyon düzenledi. Adreste bulunan 1i Irak uyruklu, 16 kişi, ekiplerin geldiğini fark edince, kumar oynadıkları iskambil kağıtlarını sobaya atarak yakmaya çalıştı.

Şüpheliler hakkında Sosyal mesafe kuralına uymamak ve maske takmamak suçlarından idari işlem yapılarak, toplam 62 bin 700 lira para cezası uygulandı. Ev sahibi O.K. (23) ise Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan ifadesinin alınması için emniyete götürüldü. (DHA)