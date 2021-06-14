Polisin ‘dur’ ihtarına uymadı, arkadaşını bırakıp kaçtı

Saat 18.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi 27 Mayıs Caddesi’nde devriye görevinde bulunan polis ekibi, durumundan şüphelendiği 01 ABE 116 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı.

Ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan sürücü, yaklaşık 3 kilometrelik kovalamacanın ardından otomobili ve içindeki arkadaşını bırakıp yaya olarak kaçmaya devam etti.

İsmi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, yaya olarak kaçıp izini kaybettirmeyi başarırken, adının Doğukan Ö. olduğu öğrenilen arkadaşı ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Otomobili polis otoparkına çektirirken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. DHA