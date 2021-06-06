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Polisin dur ihtarına uymayıp ateş açtılar: 1’i polis 5 yaralı

Gaziantep'te polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 2 kişinin av tüfeği ile ateş açması sonucu biri polis, biri çocuk 5 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan 2 şüpheli polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. 

Güncellenme: 22:33, 06/06/2021
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Polisin dur ihtarına uymayıp ateş açtılar: 1’i polis 5 yaralı

Olay, Bey Mahallesi’ndeki Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Kısım Amirliği önünde meydana geldi. Park halindeki motosikletin yanında duran 2 kişinin durumundan şüphelenen görevli polis memuru, kimlik kontrolü yapmak istedi.

İddiaya göre, bu kişiler polisi dinlemeyip kaçmaya başladı. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan 2 şüpheli, yanlarındaki av tüfeği ile rastgele ateş açtı.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Saçmaların isabet ettiği polis memuru ile o esnada sokak içerisinde bulunan biri çocuk 5 kişi yaralandı. Silah sesleriyle bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Yaralılar ambulansla çeşitli hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

İKİ KİŞİ YAKALANDI

Bölgeye sevk edilen takviye ekipler, kaçmaya çalışan iki kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA

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