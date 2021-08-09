Polisin şüpheli gördüğü genç sürücü, corona temaslısı çıktı

Kırıkkale’de polisin şüpheli olarak durdurduğu otomobil sürücüsü corona virüsü temaslı çıkınca 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı, ardından karantinaya alındı.

SOZCU.COM.TR

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Kırıkkale Valiliği koordinesinde hem corona virüsü (Covid-19) hem de asayiş uygulamaları kapsamında denetimler yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında araç sürücüleri ile yayalara yönelik GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrolleri gerçekleştirdi.

Kent merkezindeki Sanayi Mahallesi'nde uygulama yapan polis, şüpheli gördüğü bir otomobili durdurdu. Kimlik kontrolü yapan polis, GBT sistemi üzerinden Mertcan Y. isimli genç vatandaşın corona virüsü temaslısı olduğunu tespit etti.

Sorgulamada “izlenim devam ediyor” uyarısı alan polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen filyasyon ekipleri ise corona virüsü temaslısı Mertcan Y'ye 4 bin 50 lira idari para cezası uyguladı, ardından karantinaya aldı. (İHA)

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