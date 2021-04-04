Polisler ailenin istediğini geri çevirmedi

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan Yunus ekipleri, İkizçay Mahallesi’nde oturan Attila ve Pınar Şıvgının tek çocuğu olan Halil için sürpriz doğum günü düzenledi.

AİLE EVDEN ÇIKAMADI, POLİSİ ARADI

Pandemi ve sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı aile evden ayrılamayınca, çocuklarının doğum günü için polis ekiplerinden yardım istedi. Yunus ekipleri ailenin bu isteğini kabul ederek hem Halilin polis mesleğine olan aşkını yerine getirmek hem de doğum gününü kutlamak için pasta yaptırarak Halilin yanına gittiler.

Kapıda polisleri karşılayan minik Halilin mutluğu gözlerinden okundu. Halil Şıvgın, heyecanla pastanın üzerinde yanan mumları söndürmekte güçlük çekti. Minik Halil, polis motosikletine bindirilerek tur da attırıldı. Halil, doğum günü sürprizi nedeniyle çok mutlu olduğunu söyledi.

Şıvgın ailesi de bu anlamlı günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan emniyet güçlerine teşekkür etti. DHA

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