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Polisten kaçan sürücü bekçiyi şehit etti

Bağcılar'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücünün çarptığı bekçi Kansu Turan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Güncellenme: 09:58, 22/05/2021
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Polisten kaçan sürücü bekçiyi şehit etti

İstanbul Bağcılar’da polisin dur ihtarına uymayan otomobil ile polis ekipleri arasında uzun soluklu kovalamaca yaşanmış, Küçükçekmece’ye kadar ulaşan şüpheli otomobil, cadde üzerinde denetleme yapan bekçilere çarpmıştı.

Kazada yaralanan iki bekçi Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesine sevk edilmişti. Ağır yaralı bekçi Kansu Turan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Gözaltına alınan sürücü Ö.Ç.’nin (38) 1.55 promil alkollü olduğu ve aracında alkol ürünleri bulunduğu belirlendi.

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