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Polisten kaçtı, geri dönüp ceza yememek için dil döktü

Sivas'ta polis denetim noktasında kimliğini bırakıp kaçan Necmettin K., bir süre sonra geri döndü. Pişman olduğunu belirtip, uzun süre dil döken Necmettin K., ceza yemekten kurtulamadı.

Güncellenme: 18:23, 11/05/2021
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Polisten kaçtı, geri dönüp ceza yememek için dil döktü

Olay, saat 16.00 sıralarında Fatih Mahallesi Hayri Sığırcı Caddesinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan polis ekipleri, Necmettin K. yönetimindeki otomobili durdurdu.

Kısıtlamadan muaf olduğuna dair belgesi olmayan Necmettin K., kimliğini poliste bırakıp kaçtı. Yaklaşık 5 dakika sonra geri dönen Necmettin K., pişman olduğunu, panik atağı bulunduğunu belirterek, ceza yazılmamasını isteyerek uzun süre dil döktü, ancak ceza yemekten kurtulamadı.

Necmettin K.,’ye ‘dur’ ihtarına uymadığı gerekçesiyle 288 lira ceza kesildi, ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için de hakkında tutanak tutuldu. Necmettin K., işlemlerinin ardından kendisine uzatılan evraklara imzalamayı reddederek bölgeden ayrıldı. DHA

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