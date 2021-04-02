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Polisten kaçtılar, kaza yapınca yakalandılar

Niğde'de polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü ile yanındaki kişi, kaza yapınca yakalandı. Kazada hafif şekilde yaralanan iki şüpheli, tedavilerinin ardından emniyete götürüldü.

Güncellenme: 00:34, 02/04/2021
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Polisten kaçtılar, kaza yapınca yakalandılar

Merkeze bağlı eski sanayi yakınlarında devriye görevinde bulunan polis, durumundan şüphelendiği 51 ABH 278 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kaçmaya başladı.

Polis ekiplerinin takip ettiği otomobil sürücüsü, kaçış sırasında aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip, Devlet Bahçeli Bulvarı Düven Tepesi mevkiinde yoldan çıkarak, toprağa saplandı. Kazada otomobil sürücüsü N.V. ve yanındaki arkadaşı V.G., hafif şekilde yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kaza sonrası yakalanan iki şüpheli, polislerin olay yerine çağırdığı ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavilerinin ardından emniyete götürülen şüphelilerden sürücü N.V.’nin ehliyetsiz ve alkollü şekilde araç kullandığı tespit edildi. N.V.’ye ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten para cezası kesilirken, arkadaşı V.G.’ye ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası uygulandı. DHA

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