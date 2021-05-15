Pompalı tüfekle 3 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Olay, dün öğle saatlerinde Tuzluca’ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Kuruağaç köyünde meydana geldi. Yavuz A. (65) telefon görüşmesi yaparken, Ersin A.’nın silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan Yavuz A. kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan Ünal A., olay yerine koştu. Ersin A., bu kez de Ünal A.’ya ateş edip yaraladı.

Köy korucusu Taner Ö., Yavuz ve Ünal A.’yı hastaneye götürmek için aracıyla bölgeye geldi. Ancak Ersin A., bu kez de Taner Ö. (27) ile yanındaki Gaffar Ö. ile Adil A.’ya (66) ateş açtı. Ortalığın kan gölüne döndüğü olayda, evine doğru giden Ersin A., araç içerisinde yaralı gördüğü Taner Ö.’ya bir el daha ateş etti.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Taner Ö.’nün yaşamını yitirdiğini tespit etti. Diğer 4 yaralı ise İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak yaralılardan Yavuz ve Adil A. da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durumları ağır olan Gaffar Ö. ile Ünal A., ilk müdahalelerinin ardından Iğdır Devlet Hastanesine sevk edildi.

Jandarma tarafından suç aleti silahla yakalanan Ersin A., sorgusunun ardından bugün Tuzluca Adliyesi’ne sevk edildi. Ersin A., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA