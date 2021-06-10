Portakal bahçesinden balık topladılar

Acarmantaş Mahallesi’nde Metin Kılıçlı ve Mehmet Gebenli’ye ait alabalık çiftliklerindeki havuzlar, şiddetli yağışlardan dolayı taştı. Oluşan sel nedeniyle tonlarca balık sel sularıyla birlikte narenciye bahçelerine saçıldı. Vatandaşlar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte portakal topladıkları sel ve küfeleriyle tonlarca alabalık topladı.

YAŞANAN MANZARA ÜZÜCÜ

Balık toplamaya gelen Halil Can Alasırt, kışın narenciye şimdide küfelerle balık topladıklarını yaşanan manzaranın da üzücü olduğunu söyledi.

Mehmet Yassı ise yeni açtıkları işletmelerinin selden zarar gördüğünü belirterek, “Dün akşamüzeri aniden bastıran yağış hepimizi korkuttu. Adeta baraj kapakları açıldı sandık. Alabalık çiftliğinde tonlarca balık tarlalara savruldu. Geceden beri vatandaşlar toplamak için mesai yapıyor. Kalırsa koku yapacak çünkü. Narenciye ağaçlarında da şiddetli dolu nedeni ile hasar büyük” diye konuştu.

Vatandaşlardan biri ise tarlada 5 kiloluk yayın balığı yakaladı. (İHA)