Prof. Dr. Cemile Öztın Öğün corona nedeniyle hayatını kaybetti

Türkiye'nin sayılı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uzmanlarından olan Prof. Dr. Cemile Öztın Öğün, bir süre önce yakalandığı corona virüsü nedeniyle durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı.

Virüsten kaynaklı ciğer ve solunum yolu tahribatı yaşayan Öğün, Konya’da tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Uluslararası İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Federasyonu Konya Şubesinin kurucu başkanlığı görevini de yürüten Prof. Dr. Cemile Öztın Öğün'ün cenazesi yarın öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yazır Mezarlığında toprağa verilecek.

Cemile Öztın Öğün'ün vefatının ardından sosyal medya hesabından başsağlığı dileğinde bulunan Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, mesajında “Çok üzgünüm, sınıf arkadaşımız Cemile’yi #COVID19 nedeniyle yitirmişiz… Çok erken bir kayıp oldu, ailesine ve yakınlarına sabır ve baş sağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.