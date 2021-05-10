PTT önünde uzun kuyruk oluştu

17 günlük tam kapanma kararı alınmasının ardından 2 milyonu aşkın haneye bin 100 TL destek yapılacağı açıklandı.

Sosyal yardım ödemeleri, kısa çalışma ödeneği ve emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin hesaplara yatması ile birlikte PTT önünde uzun kuyruklar oluştu.

Vatandaşların oluşturduğu kalabalık düşen vaka sayılarının ardından yeniden tedirgin etti. Kdz. Ereğli'de ödemelerini almak için PTT şubesine gelen vatandaşlar uzun kuyruk oluştururken, sosyal mesafe de zaman zaman hiçe sayılıyor.

HATAY

Kırıkhan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında sabahın erken saatlerinden itibaren 65 yaş aylığı almak için PTT önünde biriken vatandaşlar, kuyruk oluşturdu.

Kuyruktaki vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadıkları dikkat çekti. İHA

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