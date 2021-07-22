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Radyonun sesini açarken hayatını kaybetti

Radyonun sesini açarken elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti

Güncellenme: 13:38, 22/07/2021
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Radyonun sesini açarken hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Erzurum'un İspir ilçesi Bademli köyü Bağlar mevkiinde evinin bahçesinde bulaşık yıkarken elleri ıslak olduğu halde radyonun sesinin kesildiğini fark edip eliyle radyoya dokunan Havva Çelik (59) bir anda elektrik akımına kapıldı.
Elektrik akımına kapılan Havva Çelik, komşuları tarafından fark edilmesi sonrası İspir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan müdahaleye rağmen Havva Çelik hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, cenaze otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. (İHA)

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