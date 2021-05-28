Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Resepsiyondan telefonun çalındığı anlar kamerada

Beyoğlu’nda bir hotele müşteri gibi gelen hırsız, resepsiyondaki cep telefonun çalarak kayıplara karıştı. Hırsızın telefonu rahat tavırlarla çaldığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Güncellenme: 09:03, 28/05/2021
HaberlerGünün İçinden

Olay, 23 Nisan günü Beyoğlu Hasnun Galip Sokak üzerindeki bir hotelde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hotele müşteri gibi gelerek resepsiyona uğrayan kimliği belirsiz şahıs, burada kimsenin olmadığını görünce banko üzerindeki cep telefonunu çalarak hotelden çıkış yaptı.

Resepsiyon görevlisi masasının başına geldiğinde ise cep telefonun olmadığını görünce güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Kayıtlarda telefonun çalındığını belirleyen çalışan, durumu polis ekiplerine bildirdi. Hotel güvenlik kayıtlarını izleyen ve çevrede incelemelerde bulunun polis ekiplerinin hırsızı yakalama çalışmaları sürüyor. (İHA)

İlginizi Çekebilirİki sene önce giydiği mont hırsızı ele verdiİki sene önce giydiği mont hırsızı ele verdi
Polis
Yayınlanma Tarihi:08:59,