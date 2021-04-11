Risk haritasında sarı renkte olan ilde karantina kararı

Açıklama Siirt Valiliği’nden geldi. Baykan ilçesi Karakaya köyüne bağlı Eğridere mezrası 10 gün süreyle karantinaya alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

*Eğridere mezrasında ikamet eden 9 vatandaşımızın korona virüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıkması ve yüksek riskli temaslı vatandaşlarımızın tespit edilmesi nedeniyle salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla 10 günlük karantina uygulamasına geçilmesine karar verilmiştir.

*Karakaya Köyüne bağlı Eğridere Mezrasında karantina süresince eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Eğridere Mezrasında sağlık başta olmak üzere tüm ihtiyaçlar için her türlü tedbir alınmıştır.

*Vatandaşları korona virüs salgınından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alınması kararlaştırılan mezrada 10 gün süreyle karantina uygulaması başlamıştır. İHA

İlginizi Çekebilir Son dakika... Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 11 Nisan tablosu