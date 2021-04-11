Risk haritasında sarı renkte olan ilde karantina kararı

Açıklama Siirt Valiliği’nden geldi. Baykan ilçesi Karakaya köyüne bağlı Eğridere mezrası 10 gün süreyle karantinaya alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi;
*Eğridere mezrasında ikamet eden 9 vatandaşımızın korona virüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıkması ve yüksek riskli temaslı vatandaşlarımızın tespit edilmesi nedeniyle salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla 10 günlük karantina uygulamasına geçilmesine karar verilmiştir.
*Karakaya Köyüne bağlı Eğridere Mezrasında karantina süresince eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Eğridere Mezrasında sağlık başta olmak üzere tüm ihtiyaçlar için her türlü tedbir alınmıştır.
*Vatandaşları korona virüs salgınından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alınması kararlaştırılan mezrada 10 gün süreyle karantina uygulaması başlamıştır. İHA