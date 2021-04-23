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Rüşvet aldığı iddia edilen komiser gözaltına alındı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bir komiserin rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı ardından İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alındı.

Yaşar ANTER
Güncellenme: 15:10, 23/04/2021
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Rüşvet aldığı iddia edilen komiser gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçıkçılık ve Organize Suçlar Bürosu Amiri ve 18 yıllık  komiser A.A.‘nın bir ihbar sonucu rüşvet aldığı iddia edilerek gözaltına alındığı belirtildi.

A.A. teknik takibe alındığı ve olayın duyulmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alındığı öğrenildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından sorgulanan ardından Bodrum Adliyesi'ne sevk edilen komiserin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ve emniyet Teşkilatı’nda amiri olduğu birimin başına ise başka bir komiser getirildiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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