Saadet Partisi’nden sınır kapılarıyla ilgili çağrı

SP Van İl Başkanı Özay İlhan, yaptığı açıklamada, 24 Mart 2020 tarihinde pandemi nedeniyle Türkiye'deki 39 adet sınır kapısının tamamının kapatıldığını ifade ederek, pandeminin seyrine göre 36 adet sınır kapısının tekrar hizmete açıldığını söyledi.

Sadece Türkiye-İran arasındaki Kapıköy, Gürbulak ve Esendere sınır kapılarının hizmete açılmadığını belirten İlhan, “17 Mayıs itibariyle Türkiye-İran arasındaki kapılar açılacak diye en yetkili ağızlardan açıklama yapıldı. Hatta 17 Mayıs'ta sınır kapıları açıldı diye haberler yapıldı. Ancak her ne hikmetse Türkiye-İran arasındaki kapılar bir türlü faaliyete geçmedi. Turizm ve ticaret açısından ülkemiz, bölgemiz ve ilimiz için en önemli ülkelerden biri olan İran'dan bugün ne yazık ki yeterince istifade edilememektedir” dedi.

İlhan, “SP Van İl Başkanlığı olarak, 14 aydan fazla zamandır kapalı olan, Kapıköy, Gürbulak ve Esendere sınır kapılarının derhal açılmasını; karşılıklı yolcu giriş çıkışı ve legal olan her türlü ticaretin yapılması için harekete geçilmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu. İHA