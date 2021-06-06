Sabah küle dönen fabrikada akşam yine yangın çıktı

Yangın, Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sabah saatlerinde bir tekstil fabrikası alevlere teslim oldu.

İtfaiye ekiplerinin 8 saatlik mücadelesinin ardından yangın söndürüldü. Soğutma çalışmalarının da sonlandığı fabrikada akşam saatlerinde ikinci yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler ikinci yangını da kontrol altına alarak alevleri söndürdü. Kullanılamaz hale gelen fabrika ise adeta harabeye döndü. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. (İHA)