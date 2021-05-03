Sadaka kutusunu çaldı

Olay, geçen perşembe günü Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi.

Şehmuz Polat’ın işlettiği kuruyemiş dükkanına gelen bir kişi, Polat’ın komşu dükkanda bulunmasını firsat bilerek, para kasasının üzerindeki sadaka kutusunu poşete koyup çaldı.

İş yerine geldiğinde bağış kutusunun yerinde olmadığını gören Polat, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Kayıtlarda, komşusunun yanında olduğu sırada bir kişinin gelerek sadaka kutusunu çalarak uzaklaştığını gören Şehmuz Polat, polise şikayette bulundu.

İhbarla olay yerine gelen polis, güvenlik kameralarını inceledi ve sadaka kutusunu çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.