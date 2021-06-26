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Sağanak nedeniyle dere taştı, yollar çamurla kaplandı

Giresun'un Alucra ilçesinde şiddetli sağanakla daha önce kuruyan derenin taşması sonucu su taşkını meydana geldi, yollar çamur ve taşlarla kaplandı.

Güncellenme: 19:54, 26/06/2021
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Sağanak nedeniyle dere taştı, yollar çamurla kaplandı

Giresun’un Alucra ilçesine bağlı Mesudiye ve Topçam mahallerinde öğlen saatlerinde sağanak etkili oldu. Şiddetini artıran sağanak sonucu daha önce kuruyan dere, debisi yükselince taştı.

Yaşanan su taşkını nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Yağmur sularına kapılan çöp konteynerleri de yollara sürüklendi.

Bölgede güvenlik önlemi alan belediye ekipleri, çamur ve çakıl taşlarıyla kapanan yollarda temizleme çalışması başlattı.

Bölgede ilk belirlemelere göre ciddi olumsuzluk yaşanmazken, maddi hasar meydana geldiği bildirildi. DHA

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Yayınlanma Tarihi:19:32,