Sağanak sırasında apartmanın istinat duvarı çöktü

Samsun'da etkili olan sağanak sonrası bir apartmanın yaklaşık 10 metrelik istinat duvarı çöktü. Zemin kat kullanılmaz hale gelirken, apartmanda oturanlar büyük korku yaşadıklarını, deprem olduğunu zannedip dışarı çıktıklarını söyledi.

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Kent merkezi ve doğudaki ilçelerde dün gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Canik ilçesi Hasköy Mahallesi, 345’inci Sokakta bulunan 5 katlı Emine Hanım Apartmanı’nın istinat duvarı çöktü.

Zemin kat kullanılmaz hale geldi, dairenin içi su ve balçıkla doldu. Apartmanda oturan vatandaşlar, büyük korku yaşadı. Zemin katta dolan su balçık vatandaşlar tarafından temizlendi.

“DEPREM OLUYOR SANDIK”

Apartmanda oturan vatandaşlardan Harun Uyar, olayın saat 02.30 sıralarında yaşandığını belirterek, şunları söyledi:

* Büyük bir gürültü ile uyandık. Herkes deprem oldu zannederek kendini dışarı attı. Sonra baktığımızda istinat duvarının çöktüğünü gördük.

* Herhangi bir sorun olup olmadığını öğrenmek için zemin katta oturan komşumuza koştuk. Evin içine su dolmuştu. Eşyaları kurtarmaya çalıştık, dairenin suyunu boşalttık.

* Burada gündüz çocuklar oyun oynuyor. Daha kötü durumlarla karşılaşabilirdik. Çocuklar oyun oynarken yıkılsaydı bunun hesabını kim verecekti? Bu tür işlerin daha iyi bir şekilde denetlenmesini istiyoruz.

“KOMŞULAR ÇOK İLGİLENDİ”

Zemin katta oturan Mustafa Albayrak da duvarın yıkılmasıyla büyük bir korkuyla uyandıklarını ifade ederek, “Baktık ki duvar çökmüş, evi su basmış. Sonra komşular hemen geldi. Çok ilgilendiler sağ olsunlar. Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Ama biz de büyük bir mağduriyet yaşadık” dedi.

“EŞYALARI KURTARAMADIK”

Elmas Albayrak ise yağmurdan dolayı tedirgin olduğunu dile getirerek, “Kalkıp baktığımda duvarın çöktüğünü gördüm. Çocuklar korkuyla uyandı. Eşyaları kurtarmak için uğraştık ama kurtaramadık” ifadelerini kullandı. DHA

