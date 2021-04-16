Sağlık çalışanına saldıran şüpheli tavan arasında yakalandı

Olay, 23 Şubat günü Gaziosmanpaşa’da bulunan özel bir tıp merkezinde yaşandı. Alkollü şekilde tıp merkezine gelen 2 kişi, erkek hemşire Süleyman Gül’ü darbetti. Yaşananların ardından 2 şüpheli kaçarken, mağdur hemşire durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından şüphelilerin birinin Murat B., diğerinin ise Taşkın T. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Murat B., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

2 AY SONRA TAVAN ARASINDA YAKALANDI

Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaydan yaklaşık 2 ay sonra Taşkın T.’nin evine döndüğünü tespit ederek, harekete geçti.

Şüphelinin evine baskın düzenleyen polisler, Taşkın T,’yi tavan arasında saklanırken yakaladı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin arından mahkemeye sevk edilen Taşkın T., tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA

