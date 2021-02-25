Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sağlık çalışanları kaza yaptı: 2 yaralı

Malatya’nın Arapgir ilçesinde yaşanan trafik kazasında 112 Acil Tıp Teknisyeni 2 kişi yaralandı.

Güncellenme: 17:30, 25/02/2021
HaberlerGünün İçinden
Sağlık çalışanları kaza yaptı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Malatya'nın Arapgir ilçesi Keban Karayolu üzeri 15. kilometrede meydana gelen kazada, Gizem Türkcan (24) yönetimindeki otomobil yoldan çıkarak devrildi.

Yaşanan kazada 112 Acil Tıp Teknisyeni olan sürücü Gizem Türkcan ile otomobilde bulunan 112 Acil Tıp Teknisyeni Miraç Altın (22) yaralandı.

Yaralanan iki 112 görevlisi olay yerine gelen ambulans ile Arapgir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki tedavilerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen 2 yaralının tedavileri devam ederken, kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. İHA

İlginizi ÇekebilirSağlık çalışanlarına çirkin saldırıSağlık çalışanlarına çirkin saldırıİlginizi ÇekebilirSağlık çalışanını 13 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Skandal savunmaSağlık çalışanını 13 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Skandal savunma