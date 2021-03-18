Sahile mermer tozu dökülmesine çevrecilerden tepki

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak, Gündoğan, Gölköy, Türkbükü, Turgutreis, Bardakçı Koyu ve Milas ilçesinen Boğaziçi ile Meşelik mahallelerinde bulunan 20‘ye yakın turistik tesis ve lüks sitenin bulunduğu koylara maden ocaklarından getirilen tonlarca mermer tozunun dökülerek “Maldivlere “ benzetilmeye çalışılmasına Bodrum Kent Konseyi Başkanı ve denizci Arif Yılmaz'dan sert tepki geldi.

BİLİMSELLİKTEN UZAK YATIRIM OLMAZ

Yılmaz bugün düzenlediği basın toplantısında, sağlık için son derece zararlı olan mermer tozlarının devletin koruması ve hükmü altında ayrıca kamuya ait alanlara döküldüğünü belirterek “Bu sahillerin on binlerce yılda oluşmuş bir yapısı var, ne dökerseniz dökün oraya müdahaledir. Bunu kanunlar diyor. Mesela Çevre Bakanlığı, Mal Müdürlüğü bu konuya sahip çıkmalı, cezalar yeterli değil. 2 tane şezlonga ecrimisile koşturarak gelenlerin gelmesini tabi ki istiyoruz. Biz kamunun malının korunmasını istiyoruz. İnsanlar tabi ki yatırım yapacak, para kazanmaya çalışacak ama bunun yöntemleri vardır, bilimi vardır, bilimsel yöntemleri vardır. Bodrum Belediyesi, Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne Bodrum kıyılarında bilimsel çalışma yapma talep yazısı var ve üniversiteden de olumlu cevap geldi. Biz diğer bazı işlemlerde gördüğümüz sahte bilimden bıktık. Bizim gerçek bilim insanlarımız var, üniversitemiz var. Gerekiyorsa araştırmaları yapar, bilimsel verileri ortaya koyar. Bu her yer için geçerli, sadece kum ve iskele uygulaması için değil. Marina için, mendirek içinde geçerli” dedi.

DÜNYA TURİZM VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTLERİ MÜDAHALE EDER

Yılmaz konuşmasının devamında “Mermer tozu veya benzer tozlarla sahillere müdahale devam ederse bu doldurmalar devam ederse bu konuya Dünya Turizm Örgütü müdahale eder, Dünya Sağlık Örgütü müdahale eder. Bu kadar net edecektir. Bu kumları dökenler sahte raporlarla bunun üzerini örtemezler. Bu mermer tozları deniz dibindeki canlıları yok etti. Dolayısı ile zararı oraya gelen turistte 3-5 sene sonra çıkar” şeklinde konuştu.