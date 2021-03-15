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Sahte altın dolandırıcılarına operasyon: 22 gözaltı

Ağrı’da sahte altın satarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 26 kişiden 22’si düzenlenen operasyonla yakalandı.

Güncellenme: 18:44, 15/03/2021
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Sahte altın dolandırıcılarına operasyon: 22 gözaltı

Ağrı'da sahte altın satışı ile vatandaşların dolandırıldığı ihbarları üzerine Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında vatandaşları 4 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen 26 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ve ilçelerde belirledikleri adreslere yaptıkları operasyonla 22 zanlıyı yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda sahte altın ve suç unsuru ele geçirildi.

Zanlıların gerçek altın satarak güven kazandıktan sonra sahte altın satışı yaptıkları belirlendi. 4 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor. İHA

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