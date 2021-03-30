Sahte beyaz eşya servisi ile büyük vurgun: 41 gözaltı

Edinilen bilgiye göre İstanbul, Tekirdağ, Sakarya, Aydın, Edirne ve Kocaeli olmak üzere 6 ilde yetkili beyaz eşya servisi adı altında internete ilan veren şebeke vatandaşları dolandırmaya başladı. Benzer şekilde dolandırıcılık olaylarının artması üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahısları takibe aldı. Bu sabah 06.30 sıralarında zanlılara yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. 41 kişi gözaltına alınırken, 15 şüphelinin ise ifadesi alındı.

Olayla ilgili 97 kişinin mağdur olduğu öğrenildi. Zanlıların ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri ifade edildi. (İHA)