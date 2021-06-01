Sahte botoks ilacı operasyonu

Yüzüne botoks yaptıran bir kadın, alerjik reaksiyonlarla karşılaşınca hastaneye yatmak zorunda kaldı. Tedavi sürecinin ardından emniyete giden kadın şikayetçi oldu. Konuyla ilgili çalışma yapan İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, kadına yapılan estetik malzemelerin internet üzerinden satın alındığını belirledi. Daha sonra da o satışın yapıldığı adres ve 2 şüpheli tespit edildi.

ESTETİK MERKEZLERİ ŞİKAYETÇİ

Araştırmaları derinleştiren polis ekipleri, bazı estetik merkezlerinin de aynı kişilerden şikayetçi olduğu bilgisine ulaştı. İddiaya göre şüpheliler, estetik firmalarına, sosyal medyadan ya da mail atarak, ulaşıyordu. Botoks ve dolgu ürünleriyle ilgili piyasa fiyatının yarısı tutarında teklifler veriyordu. Durumdan şüphelenen estetik firmalarının fiyat düşüklüğünü şüpheli bularak emniyete bilgi verdiği öne sürüldü.

BİN 498 ÜRÜN

Polisin yaptığı çalışmalar, şüphelilerin bazı eczanelere de ürün vermeye çalıştığını ortaya çıkarırken, çalışmaların ardından Beykoz’daki 2 adrese operasyon düzenlendi. Baskında, Ş.Ç. ve H.A. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda ise 2 milyon 300 bin lira değerinde bin 498 adet dolgu, botoks ve estetik merkezlerinde kullanılan tıbbi ürün ele geçirildi.

KAREKOD’LARDAN VERİ ÇIKMADI

Ele geçirilen ürünlerin bir kısmının baskın düzenlenen adreslerde paketlendiği öne sürüldü. Ürünlerin üzerinde karekod olması dikkat çekti. Ancak karekod okumlarında ilaçlarla ilgili bilgi görülmesi gerekirken, herhangi bir içerik açılmadığı öğrenildi.