Sahte diş hekimi, muayenehaneye çevirdiği evinde yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Körfez ilçesi Kuzey Mahallesinde kendisini diş hekimi olarak tanıtan Suriye uyruklu A.J.nin evine kurduğu muayenehanede para karşılığı kendi ülke vatandaşlarını muayene ettiğini belirledi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından eve baskın düzenleyen ekipler, A.J.yi evde uyurken yakaladı. Evde yapılan aramalarda diş tedavi ünite koltuğu, diş tedavisinde kullanılan cerrahi malzeme ve ilaçlar ile ölçü kalıpları ele geçirildi. A.J. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. (DHA)