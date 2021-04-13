Sahte içkiden ölen avukatın eşi: Akşam birlikte sahte içkiye ilişkin haber izledik

Kartal'da, geçtiğimiz yıl ekim ayında sahte içki nedeniyle avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun hayatını kaybetmesine ilişkin “olası kastla kasten öldürme” suçundan 25'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanan biri tutuklu 3 sanık hakim karşısına çıktı.

Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Güngör Güler cezaevinden getirilirken tutuksuz sanıklar Anıl Orkun İyikan, Yavuz Özcan, müşteki Derya Şahinoğlu ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

‘DEZENFEKTAN OLARAK SATMAK AMACIYLA ALDIM'

Tutuklu sanık Güngör Güler savunmasında 18 yıllık esnaf olduğunu ve suç tarihinde tatilde olduğunu belirterek, “Benim etil alkol satma ruhsatım da vardır ve bu maddelerden iş yerimde de bulunmaktadır. Alkol bazlı temizleyicileri iş yerimde dezenfektan olarak satmak amacıyla yaklaşık 280-300 litre arasında sanık Anıl Orkun İyikan'dan fatura karşılığında aldım” dedi. Ürünler kötü koktuğu için bir kısmını iade ettiğini söyleyen sanık Güler, suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

“NORMALDE AKTARDA ÇALIŞMAKTAYIM”

Sanık Yavuz Özcan ise “Normalde aktarda çalışmaktayım. Sadece Güngör başka bir yerde ya da rahatsız olduğu zaman onun isteğiyle iş yerine giderek günlük olarak çalışıyordum. Çalıştığım süre zarfında da kimseye herhangi bir şekilde bandrolsüz bir ürün ya da kaçak bir içki satışı yapmadım” dedi.

‘SATARKEN DEZENFEKTAN OLDUĞUNU SÖYLEDİM'

Anıl Orkun İyikan savunmasında, “Söz konusu ürünleri Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı üretim yapan bir firmadan fatura karşılığında alıp sanık Güngör'e fatura karşılığında sattım. Bu ürünleri satarken de söz konusu ürünlerin dezenfektan olduğunu söyledim” ifadelerini kullandı.

SAHTE İÇKİ HABERLERİNİ İZLEDİKLERİNİ ANLATTI

Hayatını kaybeden avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun eşi müşteki Derya Şahinoğlu ise şunları anlattı: “Eşim son 1 buçuk 2 yıldır sanık Güngör'ün iş yerinden alışveriş yapardı. İlk başlarda yapılmış bir şekilde söz konusu ürünü getirip evde içiyordu. Nasıl yapılacağını bilmiyordu. Sonra Güngör'ün tarifi ile bu ürünleri kendisi evde yapmaya başladı” dedi. Eve geldiğinde eşinin alkol yaptığını ve içtiğini söyleyen müşteki, “Ertesi gün eşim sürekli olarak uyumak istedi. Ben ve eşim sürekli mideden kaynaklanan rahatsızlığı olduğunu düşündük. Kendisi de ‘soğuk içtiğim için belki midemi üşüttüm' dedi. Akşam televizyonda sahte içkiye ilişkin haberler vardı. Bunu da birlikte izledik. Eşime ‘böyle şeyleri alıyorsun sonra sana bir şey olacak, böyle şeyler alma' dedim. Bunun üzerine bana tahminimce Güngör'ü kast ederek, ‘çok iyi çocuk bana bir yanlış yapmaz, içeriği aynıymış, fiyatı daha ucuzmuş' dedi” şeklinde konuştu.

GÖRME YETİSİNİ KAYBETTİKLERİNİ SÖYLEDİLER

Aynı iş yerinden alışveriş yapan tanık Dursun Cemal Ş., “Yaklaşık 5-6 ay önce etil alkol almak için gittim. Normalde orada cam şişede alkol alıyordum. Ancak o günkü kişi bana başka bir ürün önerdi. Ben de onun söylediği ürünü alarak kullandım. Sonra gözlerim görme yetisini kaybetti. Alışveriş yaptığım kişinin sesini de hatırlamıyorum. Tanımam mümkün değildir” dedi. Diğer tanık da söz konusu ürünü içtikten sonra görme yetisini kaybettiğini söyledi.

Tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamade, şüphelilerden Güngör Güler'in Kartal'daki tekel bayisini işlettiği, şüpheli Yavuz Özcan'ın ise satış elemanı olarak çalıştığı kaydedildi. Tekel bayisinde kendi içkisini yapmak isteyen müşteriler için etil alkol ile birlikte çeşitli içki kitlerinin de satıldığı belirtildi.

İddianamede, Güngör Güler'in 23 Eylül 2020 tarihli fatura ile şüpheli Anıl Orkun İyikan'dan temin ettiği 1 litrelik plastik şişelerde toplam 300 litre alkol bazlı yüzey temizleyiciyi işyerinin raflarına etil alkol olarak satışa sunduğu anlatıldı. İşyerine kendi alkolünü yapmak amacıyla malzeme almak için sürekli müşteri olarak gelen kişilere kendi içkilerini yapabilmeleri için alkol kitleri ile birlikte etil alkol yerine 1 litrelik plastik şişedeki ürünün verilmek suretiyle satışa sunulduğu belirtildi.

Tekel bayiden 9 Ekim 2020'de evde kendi içkisini yapmak için malzeme satın alan Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun aynı gün akşamı satın aldığı malzemelerle evde kendi içkisini yaptığı anlatıldı. Yaptığı içkiyi içtikten sonra ise rahatsızlandığı anlatıldı. İddianamede, 12 Ekim 2020 gecesi durumunun ağırlaşması üzerine eve çağrılan 112 ambulansla hastaneye kaldırılan Şahinoğlu’nun hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı.

İddianamede, Güngör Güler, Anıl Orkun İyikan ve Yavuz Özcan'ın “olası kastla kasten öldürme” suçundan 20'şer yıldan 25'er yıla kadar hapis ile cezalandırılmalarını istendi.