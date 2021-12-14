Sahte içkiden ölen iki arkadaş, alkolü internetten almış

Yalova'da, sahte içki nedeniyle hayatlarını kaybeden Ekrem Tekir (56) ve arkadaşı Mehmet Yazgan'ın (66) ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Tekir ve Yazgan'ın içki yapmak için aldıkları alkolü internetten sipariş verdikleri belirlendi.

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Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Poyraz Caddesi’nde oto tamirciliği yapan Ekrem Tekir, kaldığı iş yerini dün sabah açmadı. Tekirin arkadaşları durumu polise bildirdi. Adrese gelen ekipler, gerekli izinleri alıp çilingirle girdikleri iş yerinde Ekrem Tekirin cansız bedeniyle karşılaştı.

Komşularının ifadeleri üzerine polis, Ekrem Tekirin yakın arkadaşı Mehmet Yazgan ile bir gün önce, akşam saatlerinde içki içtiğini tespit etti. Yalnız yaşayan Yazganın Hasan Baba Mahallesi’ndeki evine giden ekipler, kapıyı açan olmayınca çilingir çağırıp kapıyı açtırdı. Ekipler Yazganı da ölü buldu. Olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından otopsileri yapılan Ekrem Tekir ile Mehmet Yazgan, İstanbul ve Adapazarı’nda toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Yalova Emniyet Müdürlüğü, Tekir ve Yazgan’ın ölümlerine neden olan sahte alkolü, internetten sipariş vererek İstanbul’dan aldıklarını belirledi. İstanbul polisinin, bu iş yerine baskın düzenlediğini söyleyen yetkililer, son günlerde artan sahte içki ölümlerinden dolayı, İstanbul’un yanı sıra Kahramanmaraş ve Antalya polislerinin de bir dizi baskın yaptığını açıkladı. (DHA)

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