Sahte ilanlarla dolandırıcılığa tutuklama

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, internet üzerinden sahte kiralık yazlık, villa, apart ilanı verip, kaparo parası adı altında verilen hesaplara para yatırılmak suretiyle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan operasyonda sahte ilanları verenlerin R.D. (39), S.T. (43) ve H.Ö. (42) olduğu tespit edildi. Şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan ortak operasyonuyla yakalanıp gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, değişik operatörlere ait çok sayıda sim kart ve cep telefonu ele geçirildi. Ülke çapında yaklaşık 700 kişiyi dolandırdıkları tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden R.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı. DHA

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