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Sahte polis ve savcıdan 1.3 milyon liralık vurgun

Kocaeli'de telefonla aradıkları A.K.yi kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 1 milyon 300 bin lira dolandıran iki şüpheli yakalandı.

Güncellenme: 12:14, 11/06/2021
HaberlerGünün İçinden
Sahte polis ve savcıdan 1.3 milyon liralık vurgun

Çayırova ilçesinde yaşayan A.K.yi geçen hafta telefonla arayan 2 kişi, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, adının bir suça karıştığını belirterek, hesaptaki paralarını kendilerine teslim etmelerini istedi.

Dolandırıcıların ikna ettiği A.K., 1 milyon 300 bin lirayı şüphelilere verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan A.K. şikayetçi oldu. İhbar üzerine soruşturma başlatan polis, kimliklerini belirlediği İ.T. ve A.B.yi dün Gebzede yakaladı. İ.T. ve A.B. emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi. (DHA)

Kocaeli Polis savcı