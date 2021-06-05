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Sakarya’daki ‘rüşvet’ soruşturmasında 4 tutuklama

Sakarya'da, rüşvet iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden aralarında icra müdürü ile 2 bilirkişinin de olduğu 4'ü, mahkemece tutuklandı.

Güncellenme: 17:00, 05/06/2021
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Sakarya’daki ‘rüşvet’ soruşturmasında 4 tutuklama

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi.

Rüşvet aldıkları ve yolsuzluk yaptıkları iddia edilen, aralarında icra müdürünün de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

4’üncü icra müdürü İ.K., 2 bilirkişi ve fotoğrafı başka bilirkişinin kimliğine yapıştırılarak keşfe götürülen kapıcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2 bilirkişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. DHA

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