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Saldırı hazırlığındaki terörist ve 8 kişi yakalandı

Suriye'den kaçak yollarla saldırı düzenlemek üzere Türkiye'ye gelen 'Azad Pirsus' kod adlı terörist, güvenlik güçlerince yakalandı. Tutuklanan teröristin ifadesi doğrultusunda, kendisine yardımcı olduğunu söylediği 8 kişi ise Şanlıurfa ve Gaziantep'te gözaltına alındı.

Güncellenme: 17:17, 19/06/2021
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Saldırı hazırlığındaki terörist ve 8 kişi yakalandı

Güvenlik güçleri, Suriye’de terör örgütü kadrosunda ‘bomba’ eğitimi alan, ‘Azad Pirsus’ kod adlı S.P. isimli teröristin saldırı düzenlemek üzere Türkiye’ye yasa dışı yollardan geldiği bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, yaptıkları araştırmanın ardından teröristi 12 Haziran’da düzenlediği operasyonla Şanlıurfa’da yakaladı. Terörist, sorgusunda, saldırı hazırlığında olduğunu ve kendisine yardımcı olacak 8 kişinin kimliklerini söyledi.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen terörist S.P., mahkemece tutuklanırken, ifadesinde kendisine yardım edeceğini söylediği 8 kişi ise güvenlik güçlerince Gaziantep ile Şanlıurfa’nın Suruç ve Viranşehir ilçelerinde eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan 8 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda; 3 tüfek, 10 şarjör, 283 fişek, 1 gece görüş dürbünü, 1 el bombası ile dijital materyaller ele geçirildi. DHA

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