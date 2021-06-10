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Salep toplama cinayetine müebbet hapis cezası

Karabük'ün Eflani ilçesinde 2019 yılında Salep topladığı iddiasıyla tartıştığı kişiyi tüfekle vurarak öldüren Mustafa Gültekin, müebbet hapis cezasına çaptırıldı.

Güncellenme: 16:37, 10/06/2021
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Salep toplama cinayetine müebbet hapis cezası

Olay, Eflani ilçesine bağlı Yağlıca köyünde 8 Mayıs 2019 yılında meydana gelmişti. Evlerinin ilerisinde salep kökü toplayan Nuri Kesici ile tartışan Mustafa Gültekin, öfkelenerek yanında bulunan av tüfeğiyle ateş açarak Kesici'yi öldürmüştü. Yaşanan olay sonrası 2 yıldır tutuklu bulunan Gültekin'in Karabük Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmasında karar verildi.

Mahkeme heyeti kasten adam öldürme suçundan Mustafa Gültekin'i müebbet hapis cezası ve ayrıca silahla tehdit suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Gültekin'in avukatları ise, yaşanan olayda tahrik olduğunu ve şahsın 2 hafta öncede aynı bölgeye gelerek müvekkilleri ile tartıştıklarını ifade ederek verilen cezaya itiraz ederek İstinaf mahkemesine başvurdu. (İHA)

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