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Samsun’da bir araya gelen yüzlerce kişi sosyal mesafeyi unuttu

Samsun'da, asker uğurlamak üzere otogarda bir araya gelen yüzlerce kişi, sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı. Bölgeye sevk edilen polis ekiplerince meşale yakarak eğlenen kişiler hakkında adli ve idari işlem başlattı.

Güncellenme: 23:42, 25/03/2021
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İl Emniyet Müdürlüğü İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yüzlerce kişinin bir araya gelerek asker uğurlaması yaptıkları ihbarı üzerine harekete geçti.

Kısa sürede bölgeye giden ekipler, meşale yakarak eğlenen ve corona virüsü tedbirlerine uymayan kişiler hakkında adli ve idari işlem başlattı.

Bir otomobilde yapılan aramada ise ruhsatsız 2 tabanca ve çok sayıda torpil ele geçirildi. Otogar girişinde uygulama yapan polis, bileti bulunmayan vatandaşların otogara girişine ise izin vermedi. DHA

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