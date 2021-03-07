Samsun’da kadına şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

“HUKUK GEREĞİNİ YAPACAK”

Bakan Gül, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Samsun'da kadına karşı şiddetin en aşağılık örneklerinden birinin sergilendiği olay hakkında soruşturma başlatıldı.

* Başsavcılık talimatıyla fail yakalanarak gözaltına alındı.

* Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kâr kalmayacak.