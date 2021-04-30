Sanayi işçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan evli ve iki çocuk babası 48 yaşındaki A.C. sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 4 ayda iki kez gözaltına alınıp ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik benzeri paylaşımlarda bulunmaya devam eden A.C.’yi gözaltına aldı. A.C. çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi'nde bugün akşam saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.