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Şanlıurfa ve İstanbul’da PKK’ya operasyon: 14 gözaltı

Şanlıurfa ve İstanbul'da, polis ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Güncellenme: 20:21, 18/03/2021
HaberlerGünün İçinden
Şanlıurfa ve İstanbul’da PKK’ya operasyon: 14 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 21 Mart Nevruz öncesinde ‘terör örgütü içerisinde faaliyet yürütüp deşifre olmadan ülkeye yasa dışı yollardan geri döndükleri ve sosyal medya hesapları üzerinden silahlı terör örgütü propagandası yaptığı’ şeklinde haklarında tespit bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında İstanbul’da 2 şüpheli, Şanlıurfa ve ilçelerinde ise 12 kişi özel hareket polislerinin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramada silah ve dijital materyaller de ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyette sorgulanmasına başlandı. DHA

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