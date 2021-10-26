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FETÖ’cü avukata 7 yıl 6 ay hapis

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği gerekçesiyle yargılanan avukata 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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FETÖ’cü avukata 7 yıl 6 ay hapis

Şanlıurfa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık H.T. ve avukatı katıldı. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın FETÖ’nün evlerinde kaldığının tespit edildiğini, örgütsel sohbet toplantılarına katıldığına yönelik tutarlı ve somut delillerin bulunduğunu belirterek, H.T.’nin “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık H.T., savunmasında beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut tutukluluk halinin devamına karar verdi. (İHA)

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