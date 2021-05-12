Şanlıurfa’da terör operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında örgüt içerisinde eğitim alarak kırsal alanda faaliyet yürütüp, deşifre olmadan Türkiye’ye giriş-çıkış yapanların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.
7 Mayıs günü düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. DHA