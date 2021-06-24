Sarı maden operasyonu! 8 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kahramanmaraş merkezli olmak üzere İstanbul ve Sivas illerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda nitelikli dolandırıcılık, sahte altın, kaplama altın, sahte yarım altın, tam altın gibi kalpazanlık olaylarına karışan şüphelilerden 19'u yakalanarak gözaltına alınmıştı.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si savcılık ifadesinin ardından, 4'ü de adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı. Murat K.(32), Şükrü G.(36), Halil T.(42), Harun B.(27), Yunus Emre K.(22), Selahattin G.(46), Veysi K.(53) ile Osman S.(38) isimli 8 şahıs ise mahkemece tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler, cezaevine gönderildi. İHA