Satmak isterken suçüstü yakalandılar

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çeşitli tarihi eserleri 20 bin TL karşılığında satmak isteyen 3 şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Çalışmalar neticesinde, Ergani ilçesinde ikamet eden şahısların ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 20 bin TL karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edilmiştir. Şüpheliler, Ergani-Salman Mahallesinde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalanmışlardır.

* Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 2 adet mızrak ucu, 1 adet ok ucu, 1 adet toprak çömlek ile 17 adet çeşitli ölçü ve modelde obje olmak üzere toplam 21 adet tarihi eser ele geçirilmiştir.

* Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilmiş ve yakalanan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilecektir. (İHA)