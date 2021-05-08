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‘Sebze halinde 2 lira olan salatalığın kilosu tezgahta 8 lira’

Hatay'da vatandaşlar, corona virüsü tedbirleri nedeniyle bugün açılan ve evlerine en yakın semt pazarlarına giderek alışveriş yaptı. Pazar esnaflarından Rasim Gündüz, fırsatçıların araya girdiğini, pazarların açılması kararından önce sebze halinde 2 liraya satılan salatalığın fiyatının yükselmesi üzerine tezgahta 8 liradan satışa sunulduğunu kaydetti. 

Güncellenme: 18:40, 08/05/2021
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‘Sebze halinde 2 lira olan salatalığın kilosu tezgahta 8 lira’

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle yaş meyve ve sebze satışı yapan pazar yerlerinin 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde açılabileceğinin duyurulmasıyla pazar yerlerinde sabah saatleri itibariyle hareketlilik yaşandı.

Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı General Şükrü Kanatlı Mahallesi’nde kurulan semt pazarına giden vatandaşlar, maske ve sosyal mesafe kurallarına uydu.

Sadece temel gıda ihtiyaçlarının satıldığı pazar yerinde, polis ve zabıta ekipleri görev yaptı, vatandaşları ve satıcıları kurallar konusunda uyardı.

“SALATALIK 8 LİRA”

Pazarcı esnafı Rasim Gündüz, sebze halindeki fiyatların bir anda tavan yaptığını kaydederken, “Salatalık dün Antakya’da sebze halinde 2 liraydı. Oradan 1 liraya kaldırılamayan salatalık, bugün tezgahta 8 lira. Hem vatandaş açısından sıkıntılı, hem de esnaf açısından. Çöpe dökülen, televizyonlarda gördüğümüz salatalık bugün 8 lira. Fırsatçılar araya giriyor” dedi.

Semt pazarlarının kapanmamasını talep ettiklerini söyleyen Gündüz, bu sayede hem fiyatların yükselmeyeceğini hem de kimsenin mağduriyet yaşamayacağını belirtti. DHA

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