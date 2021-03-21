Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sebze yüklü TIR devrildi: 2 ölü

Amasya'da çelik bariyere çarpıp devrilen sebze yüklü TIR'ın sürücüsü Turan Varep (55) ve yanındaki Yasin Varep (23) hayatını kaybetti.

Güncellenme: 20:59, 21/03/2021
HaberlerGünün İçinden
Sebze yüklü TIR devrildi: 2 ölü

Kaza, akşam saatlerinde Amasya-Samsun yolundaki Merzifon mevkisinde meydana geldi.

Turan Varep yönetimindeki çekici ve çekiye bağlı yarı römork, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu çelik bariyere çarptıktan sonra devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, TIR’da bulunan iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İki kişinin cansız bedenleri, otopsileri yapılmak üzere Merzifon Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

İlginizi Çekebilirİstanbul'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralıİstanbul'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralıİlginizi ÇekebilirŞoför uyudu, TIR köprüden uçtuŞoför uyudu, TIR köprüden uçtu
AMASYA istanbul kaza Mersin Sağlık Samsun yangın