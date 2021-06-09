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Şehit Uzman Çavuş Adil Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ta görev yaparken şehit düşen 29 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz, memleketi Hatay'da düzenlenen törenle toprağa verildi.

Can ÇAPAR
Güncellenme: 15:26, 09/06/2021
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Şehit Uzman Çavuş Adil Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak’ta operasyona giderken kendi silahının ateş almasıyla ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz (29), kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Şehit uzman çavuş Adil Yılmaz için Antakya Mezarlık Kompleksi’nde tören düzenlendi. Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Vali Rahmi Doğan, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakcı, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, askeri ve mülki erkan katıldı.

Şehidin annesi Fatma Yılmaz ve kardeşleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Antakya Mezarlık Kompleksi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında, şehit Adil Yılmaz, ailesinin ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

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